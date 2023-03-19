Джастин Гэтжи хочет провести реванш с Дастином Порье

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (24-4) заявил, что планирует провести реванш против второго номера рейтинга Дастина Порье (29-7).

«Реванш с Порье? Да, это было бы здорово, — сказал Гэтжи во время пресс-конференции после боя на UFC 286. — Знаете, я сделал то, что должен был сделать — я дрался с тем, кто стоит в рейтинге ниже меня. Я на 100 процентов уверен, что заслуживаю боя с тем, кто стоит выше меня.

Я бы не хотел драться с Дариушем, потому что мне нравится этот тип. Я думаю, что он одолеет Оливейру. В поединке с Чарльзом я дрался как полный идиот, так что я хотел бы взять реванш. Но бой против Дастина — это хорошая идея».

Гэтжи проиграл Порье техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 14 апреля 2018 года на UFC on Fox в Глендейле, США.