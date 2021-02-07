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Камерунский боксер бросил в Дацика связку бананов

16:18
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Камерунский боксер Тайсон Дижон и российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик устроили перепалку. Страсти между спортсменами накалились во время пресс-конференции, посвященной боксерскому шоу «Короли ринга».

Боксер из Камеруна появился на мероприятии со связкой бананов и в какой-то момент бросил ее в своего оппонента.

«Хороший подарок тебе. На тебе», — заявил Дижон.

«Тайсон какой-то на минималках», — ответил сопернику «Рыжий Тарзан».

После этого бойцы едва не подрались на «дуэли взглядов» — их пришлось разнимать ведущему мероприятия.

Дижон и Дацик встретятся на ринге 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/799941-ia-tebia-otpravliu-v-nokaut-taison-brosil-v-datsika-sviazku-bananov

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