Камерунский боксер бросил в Дацика связку бананов
16:18
Камерунский боксер Тайсон Дижон и российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик устроили перепалку. Страсти между спортсменами накалились во время пресс-конференции, посвященной боксерскому шоу «Короли ринга».
Боксер из Камеруна появился на мероприятии со связкой бананов и в какой-то момент бросил ее в своего оппонента.
«Хороший подарок тебе. На тебе», — заявил Дижон.
«Тайсон какой-то на минималках», — ответил сопернику «Рыжий Тарзан».
После этого бойцы едва не подрались на «дуэли взглядов» — их пришлось разнимать ведущему мероприятия.
Дижон и Дацик встретятся на ринге 20 февраля.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/799941-ia-tebia-otpravliu-v-nokaut-taison-brosil-v-datsika-sviazku-bananov
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