Шульский о поединках на голых кулаках: «Любой удар может стать роковым»

Российский боец Павел Шульский рассказал о своих ожиданиях от поединка с украинцем Игорем Вильчицким на турнире по боям на голых кулаках Top Dog FC X.

«Посмотрел его бои — боксер из моей области, интересный парень. Здорово. Проведем, я думаю, красивый здоровый бой. Это моя тема: он — боксер, я — боксер. Не будет каких-то непонятных ударов, которые будут прилетать. Отработаем достойно. У соперника классический бокс средней дистанции. Довольно бьющий парнишка. Интересно будет поработать.



Для бокса, для голых кулаков у меня сейчас форма идеальная. Голые кулаки опасны тем, что любой удар может стать роковым. Ты можешь выигрывать бой, но потом бамс — и все. Это лотерея — каждый бой может стать последним», — приводит РЕН ТВ слова Шульского.

Турнир Top Dog FC X пройдет 24 сентября в Москве. Канал РЕН ТВ начнет трансляцию в 23.00 (мск) и покажет в прямом эфире основные бои турнира.