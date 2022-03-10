Кевин Ли и Диего Санчес провели битву взглядов. Видео

Бывшие бойцы UFC Кевин Ли (18-7) и Диего Санчес (30-13) встретились лицом к лицу перед поединком на EFC 46.

Оба бойца не отводили друг от друга глаз и не хотели проиграть битву взглядов. Между бойцами стоял генеральный директор Eagle FC Ризван Магомедов.

Турнир EFC 46 возглавит поединок между Ли и Санчесом. В последний раз Ли дрался против Даниэля Родригеса (16-2) 28 августа 2021 года на UFC on ESPN 30. Тот бой Ли проиграл единогласным решением судей. Санчес покинул UFC после поражения Джейку Мэттьюсу (17-5) 26 сентября 2021 года на UFC 253.