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Сегодня, 13:14

Денис Тюлюлин дебютирует в UFC против своего соотечественника Хизриева

Давид Хачатрян
Денис Тюлюлин.
Фото Instagram

Российский средневес Денис Тюлюлин (9-5) дебютирует в UFC против россиянина Алиасхаба Хизриева (13-0) 26 марта на UFC on ESPN 33 в Коламбусе, Огайо.

Тюлюлин выйдет на коротком уведомлении, заменив выбывшего немецкого бойца Абусупьяна Магомедова (24-4), сообщило издание MMA Junkie со ссылкой на собственные источники.

Тюлюлин является спарринг-партнером Шона Стрикленда. Он победил в 4 из 5 последних поединков техническим нокаутом. Последний бой спортсмен провел против Хусселино Феррейры Каэтано (11-3) 20 марта 2021 года на UAE Warriors 18. Хизриев в последний раз дрался против Энрике Шиджемото (31-4) 8 сентября 2020 года на Dana White's Contender Series, победив техническим нокаутом в первом раунде.

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