Энтони Смит: «Веласкес знал, на что идет»

Полутяжеловес UFC Энтони Смит заявил, что ему жаль бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Кейна Веласкеса, добавив, что на его месте он поступил бы точно так же.

«Это одна из тех ситуаций, когда лучше помолчать, потому что я не хочу быть тем, кто одобряет самосуд. Не говорю, что я поддерживаю тех, кто берет правосудие в свои руки, но могу гарантировать, что окажись я на месте Кейна, то поступил бы точно так же. Людям, которые такое творят, не место среди нас.

Грабители, воры и другие преступники могут исправится. Но не педофилы. Как отец, я могу себе представить, насколько беспомощным чувствовал себя Кейн, зная, что каждый день он водил своего ребенка в то место, где все происходило. Мне до боли жаль Кейна и всю его семью. Я не могу передать словами, как мне жаль.

Мы живем в мире, где педофил безнаказанно ходит по улицам. При этом Кейн находится за решеткой. Я не утверждаю, что Кейна нужно выпустить. Он знал, на что идет. На его месте я бы поступил так же, зная, что окажусь в тюрьме», — сказал Смит в подкасте на YouTube-канале Майкла Биспинга.

Веласкес был арестован 1 марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который ранее обвинялся в растлении малолетнего. Гуларте надругался над дочерью Веласкеса.