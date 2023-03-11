UFC Fight Night Ян — Двалишвили: началась трансляция турнира

11 марта в Лас-Вегасе (США) в концертном зале The Theater at Virgin Hotels начался турнир UFC Fight Night 221. В главном бою вечера подерутся россиянин Петр Ян (16-4) и грузин Мераб Двалишвили (14-4).

В прямом эфире на каналах matchtv.ru началась трансляция турнира UFC Fight Night 221.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Ян — Двалишвили. Бои основного карда турнира начнутся ориентировочно в 2.00 по московскому времени.

Вчера, 10 марта, во время дуэли взглядов 32-летний Двалишвили обозвал 30-летнего россиянина, после чего Ян толкнул соперника. Затем бойцов развели в разные стороны.