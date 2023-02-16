Кайо Борральо подерется с Михалом Олексейчуком 29 апреля на UFC Fight Night

Бразильский средневес UFC Кайо Борральо (13-1) проведет следующий бой против поляка Михала Олексейчука (18-5) 29 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США, пишет Sherdog.

Борральо провел в UFC три боя, и все выиграл. В прошлом бою он одолел Махмуда Мурадова (25-8) единогласным решением судей. Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Олексейчук идет на серии из двух побед. В прошлом бою он победил Коди Брундаджа (8-3) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 17 декабря 2022-го на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.