Тайсон Фьюри: «Джошуа мертв в моих глазах»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) заявил, что он никогда не подерется с бывшим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) на ринге. Также он отметил, что, если его бой с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) сорвется, он будет драться против экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3).

«Я даже не буду обсуждать этот бой. Все кончено. Никакого интереса к Эй Джею. Конец. Он мертв в моих глазах, — сказал Фьюри изданию Sportbible. — Между мной и ним нет никаких отношений. Все. Боя никогда не будет.

Мое предложение Нганну в силе. Если Усик не будет драться, тогда я буду искать возможность провести бой с Нганну. Я собираюсь заключить сделку на два боя: на боксерском ринге и в клетке. Я никогда не упрашивал его [Нганну] драться на ринге. Я всегда говорил, что мы можем встретиться в клетке. Драться с ним на ринге бессмысленно. Это было бы похоже на то, как если бы я дрался с кем-то в местном спортзале. Но в клетке мы можем подраться в перчатках 4 унций".

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Джошуа подерется с Джермейном Франклином (21-1) 1 апреля на арене «O2» в Лондоне, Великобритания.