Лиана Джоджуа: «После Москвы трудно привыкнуть к городам, которые меньше развиты»

Бывший боец UFC Лиана Джоджуа в ходе чата с болельщиками в соцсетях ответила на вопрос, какой город считает самым лучшим.

— Самый лучший город, не считая грузинских?

— Я думаю, Москва. Еще Париж и Токио понравились. Но удобнее во всем все же Москва. После жизни тут трудно привыкнуть к городам, которые меньше развиты.

— А как же Нью-Йорк?

— У Нью-Йорка свой шарм, конечно. Но он не совсем такой, как вы представляете.

20 мая прошлго года Джоджуа проиграла Дарье Железняковой единогласным решением на турнире Ares FC 6.