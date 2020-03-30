Камил Гаджиев: «Хабиб слился с боя с Фергюсоном? Это бред!»

Глава компании промоутерской Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал вероятность того, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) безосновательно отказался лететь в США на бой с Тони Фергюсоном (25-3). Поединок запланирован на 18 апреля в США.

— Я думаю, это бред. У него не было никаких причин для этого. Во-первых, он организовал дорогостоящий и длительный тренировочный лагерь. Зачем? Явно не затем, чтобы потом сливаться с боя. Во-вторых, на уровне, на котором находится Хабиб, ММА — это большой бизнес. Он на этом бое мог бы заработать 10 миллионов долларов, зачем от них отказываться? По спортивным причинам? Вряд ли. Думаю, он был хорошо готов к бою. Зачем он улетел из США? Возможно, потому что там уже начала распространяться эпидемия коронавируса. Она там началась раньше, чем в России. Он не мог знать, что Россия закроет авиасообщение с другими странами. Зато он вполне мог остаться закрытым в США. Да и кто знает, сможет ли Дана Уайт провести турнир в Штатах 18 апреля. Там тоже есть эпидемия и ситуация меняется каждый день, — сказал Гаджиев. (Михаил Потапов)

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