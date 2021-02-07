Хабиб поздравил Валиева с первой победой в UFC

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поздравил Тимура Валиева с победой на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18).

Россиянин одержал победу над американцем Мартином Деем единогласным решением судей.

«Поздравляю, брат. Четко по плану», — написал Нурмагомедов в сторис Instagram.

На счету 31-летнего Валиева 17 побед и 2 поражения в ММА. У 32-летнего Дея 8 побед и 6 поражений.

В главном бою вечера Fight Night 184 встретятся Александр Волков и Алистар Оверим. РЕН ТВ будет транслировать поединок в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 5:00 по московскому времени.