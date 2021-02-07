Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб поздравил Валиева с первой победой в UFC

04:35
Теги:

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поздравил Тимура Валиева с победой на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18).

Россиянин одержал победу над американцем Мартином Деем единогласным решением судей.

«Поздравляю, брат. Четко по плану», — написал Нурмагомедов в сторис Instagram.

На счету 31-летнего Валиева 17 побед и 2 поражения в ММА. У 32-летнего Дея 8 побед и 6 поражений.

В главном бою вечера Fight Night 184 встретятся Александр Волков и Алистар Оверим. РЕН ТВ будет транслировать поединок в прямом эфире на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в 5:00 по московскому времени.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир