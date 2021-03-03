Исраэль Адесанья: «Не удивлен, что Ромеро уволили. Он старый»

Чемпион UFC в среднем весе и претендент на пояс в полутяжелом Исраэль Адесанья прокомментировал увольнение Йоэля Ромеро из UFC.

«Я не удивлен. Я говорил еще до нашего боя, это его последний шанс подраться за золото UFC. Люди говорят, что я бегал от него, но после Косты все понимают, почему он боялся сделать шаг влево-вправо. Потому что я сразу бы поймал его ударом. Я просто парализовал его в этом бою. Ромеро слишком старый. До скорого, мальчик», — сказал Адесанья в интервью ESPN.

Адесанья выиграл у Ромеро единогласным решением в феврале 2020-го. 6 марта нигериец подерется за пояс в полутяжелом весе против Яна Блаховича на UFC 259.