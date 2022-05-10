Российский боец Иван Штырков (20-2) заявил, что не намерен драться с чемпионом лиги AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1).

«Бой с Минеевым? Вообще мне неинтересно с ним драться, только если в 93 килограмма. Никаких 84 килограмма или промежуточного веса, — сказал Штырков в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — В свое время, если бы Вова нормально хотел бы заехать сюда на RCC, как говорится, к нам на Урал, заработать ту денежку, которую, как он считает, он стоит, и сделал бы это в уважительной манере, в нормальной, мужицкой, пацанской, спортивной, то этот вопрос был бы на стадии рассмотрения. Но после его выходок, мне просто с ним не интересно что-то обсуждать. Я еще тогда всем сказал, что на мне Вова в RCC не заработает».

Штырков вернулся в RCC 6 мая на турнир RCC 11 в Екатеринбурге, где в главном событии вечера отправил Михаила Колобегова (13-4) в технический нокаут.

Минеев защитил титул AMC Fight Nights в среднем весе 16 октября 2021 года в бою против Магомеда Исмаилова (17-3). Следующий бой Минеев проведет по правилам бокса против Тимура Никулина 12 июня в Москве.