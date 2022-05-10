Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:10

Дэн Хукер — Хабибу: «Держись подальше, храни свой магический нолик»

Дэн Хукер посоветовал Хабибу Нурмагомедову не возвращаться в октагон
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

32-летний новозеландец Дэн Хукер (21-12) посоветовал непобежденному бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову (29-0) не возвращаться в бои, чтобы не потерять ноль в графе поражений.

«Хабиб — единственный, кто завершил карьеру в ММА чемпионом, не испортив свой рекорд, не запятнав свое имя, — сказал Хукер на YouTube-канале The AllStar. — Ему не следует возвращаться, потому что если он вернется, он попадет в самое пекло. К тому же, возвращаться после такого простоя еще сложнее. Тяжело настроиться на бой после длительного перерыва. Держись подальше, храни свой магический нолик. Это единственное, что никем не будет повторено в нашем виде спорта».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Дэн Хукер
Хабиб Нурмагомедов
0
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Эпопея с трансфером Эрлинга Холанда окончена. Вундеркинда из Норвегии не смогли купить даже «Реал» и «Барселона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генри Сехудо: «Сауль Альварес проиграл Головкину в первом поединке»

Иван Штырков — о бое с Минеевым: «После его выходок, мне просто с ним не интересно что-то обсуждать»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости