32-летний новозеландец Дэн Хукер (21-12) посоветовал непобежденному бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову (29-0) не возвращаться в бои, чтобы не потерять ноль в графе поражений.

«Хабиб — единственный, кто завершил карьеру в ММА чемпионом, не испортив свой рекорд, не запятнав свое имя, — сказал Хукер на YouTube-канале The AllStar. — Ему не следует возвращаться, потому что если он вернется, он попадет в самое пекло. К тому же, возвращаться после такого простоя еще сложнее. Тяжело настроиться на бой после длительного перерыва. Держись подальше, храни свой магический нолик. Это единственное, что никем не будет повторено в нашем виде спорта».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.