Исраэль Адесанья: «Очень высоко оцениваю Блаховича»

Претендент на пояс UFC в полутяжелом весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от боя против Яна Блаховича.

«Я очень высоко его оцениваю. Он один из самых моих серьезных соперников, очень сбалансированный, с моей стороны нет никакой недооценки.

С кем меня интригует бой в среднем весе? Пожалуй, только Тилл. Надеюсь, он будет выигрывать и тогда мы подеремся. Мне очень интересен его стиль, весь этот муай-тай движ. Холланд? Он пока далеко от боя за титул, но если продолжит выигрывать, я приму и его", — сказал Адесанья в интервью ESPN.

6 марта Адесанья подерется за титул в полутяжелом весе против Яна Блаховича на UFC 259. Для нигерийца бой будет дебютным в данном весе.