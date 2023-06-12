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Сегодня, 11:11

Исмаилов заявил, что лига RCC хотела организовать реванш Магомеда Исмаилова с Токовым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Рамазан Исмаилов, брат и тренер известного бойца Магомеда Исмаилова, рассказал о его планах провести поединок по профессиональному боксу, вольной борьбе и взять реванш у Анатолия Токова.

«Исмаилов — базовый вольник, почему бы ему и не провести схватку по вольной борьбе. Это будет хорошо для развития борьбы в стране, так как эта схватка вызовет большой интерес публики в стране. Сама лига Wolnik проводит соревнования на высоком уровне с элементами шоу. Там участвует много звезд и известных личностей. Предложение от Алексея Олейника уже поступало и было интересно. Также интересен Йоэль Ромеро, но он боец Bellator, поэтому многое будет зависеть от того, отпустит ли его организация. В борьбе Йоэль Ромеро — величина номер один после Буйвасара Сайтиева и Адама Сайтиева, которому Ромеро проигрывал. С Олейником также побороться интересно. Но сейчас у Магомеда намечается бой по профессиональному боксу. В течение двух недель уже станет известно имя соперника в этом противостоянии. А после этого боя можно будет и о борьбе подумать. Что касается боев по ММА, то нужно организовывать поединки, которые вызовут большой интерес у зрителей. На мой взгляд, сейчас это бой с Анатолием Токовым. Он достойный оппонент, это не мисматч, а конкурентное противостояние, реванш. RCC вроде хотела организовать этот бой, но не знаю, на чем они остановились», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

В 2013 году Анатолий Токов победил Магомеда Исмаилова обратным узлом локтя (кимура) в первом раунде в турнире M-1 Challenge 39 в Москве. После этого команда Исмаилова несколько раз высказывала желание провести реванш.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ramazan-ismailov-liga-rcc-khotela-organizovat-revansh-magomeda-s-anatoliem-tokovym-258133/
Анатолий Токов
Магомед Исмаилов
UFC
ММА
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