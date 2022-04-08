Исмаилов не сможет выйти на бой против Шлеменко в июле. Поединок перенесут на август-сентябрь

Исмаилов из-за травмы не сможет выйти на бой против Шлеменко в июле

Самый дорогой бой в истории русских ММА Шлеменко — Исмаилов не состоится в июле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Александр Лютиков.

Исмаилову недавно прооперировали колено, восстановиться к июлю он не успевает. Вероятно, бой пройдет на турнире RCC в августе-сентябре.

Предполагается, что Шлеменко и Исмаилов заработают за бой по 300 тысяч долларов.

В своем последнем поединке, который состоялся 17 октября прошлого года на турнире Eagle FC 42 в Сочи, Шлеменко единогласным решением судей выиграл у Артура Гусейнова.

В октябре прошлого года Исмаилов проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде, а в феврале 2022-го победил единогласным решением судей в боксерском поединке нигерийца Оланреваджу Дуродолу.