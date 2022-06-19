Эмметт: «Думаю, я выиграл 4-1 по раундам. Дана, дай мне титульник!»

Американский боец Джош Эмметт прокомментировал победу над соотечественником Кэлвином Каттаром в главном поединке UFC on ESPN 37.

«Я думаю, что выиграл бой, вы это могли слышать даже по реакции публики, когда я взобрался на сетку. Думаю, я забрал бой 4-1 по раундам. Через две недели будет колоссальный титульный бой, я буду в первых рядах наблюдать за ним. Дана, дай мне мой шанс в титульнике!

Я верю, что мое сегодняшнее выступление позволяет мне рассчитывать на это. Келвин Каттар был 4-м номером рейтинга, нашему дивизиону нужна новая кровь, и это как раз, что я могу дать», — сказал Эмметт в октагон-интервью.

На счету 37-летнего Эмметта 18 побед и два поражения, у 34-летнего Каттара 23 победы при 6 поражениях.