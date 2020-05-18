Ислам Махачев: «Отец Хабиба по-прежнему в коме»

Российский боец ММА Ислам Махачев рассказал, что известный тренер Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

25 апреля стало известно о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта.

— Состояние такое же. Разная информация гуляет в интернете: что вышел из комы, что лучше стало, кто-то пишет, что стало хуже. Но состояние стабильное, тяжелое, он все еще в коме. С врачами не контактирую, я пытаюсь у Хабиба и близкого окружения узнать, какое у него состояние, — сказал Махачев в прямом эфире в Instagram gorillafighting.