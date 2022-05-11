Чарльз Оливейра: «Ислам Махачев должен подраться с Бенилом Дариушем»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) уверен, что идущий на серии из 10 побед Ислам Махачев (22-1) не заслуживает права драться за титул. По мнению бразильца, сперва россиянину следует подраться с идущим на серии из 7 побед Бенилом Дариушем (21-4).

«Думаю, что сперва Махачев должен подраться с Дариушем, — сказал бразилец в подкасте Trocacao Franca. — После этого мы посмотрим, кто из них будет драться со мной. Махачев — крутой боец, который заслуживает уважения. Дариуш тоже очень крутой и у него потрясающая команда. Это будет превосходный бой, так что пусть они сперва друг с другом сразятся, а потом мы посмотрим, что будет дальше. Я никогда не избегал поединков. Я буду драться с тем, кого назначат UFC».

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец не получил титул чемпиона из-за того, что провалил взвешивание накануне турнира.

Махачев в последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Дариуш в последнем бою одолел Тони Фергюсона (25-6) единогласным решением судей 15 май 2021 года на UFC 262.