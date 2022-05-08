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Сегодня, 08:26

Ислам Махачев — в твиттере: «Поздравления, Чарльз, увидимся в Абу Даби, в бою за вакантный пояс»

Махачев обратился к Оливейре после победы бразильца над Гэтжи
Никита Горшенин
Корреспондент
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Российский боец Ислам Махачев обратился к Чарльзу Оливейре после победы бразильца над американцем Джастином Гэтжи в главном поединке турнира UFC 274.

«Поздравления, Чарльз, увидимся в Абу Даби, в бою за вакантный пояс», — написал у себя в Twitter Махачев.

Сегодня, 8 мая Оливейра победил Гэтжи удушающим приемом в первом раунде. Изначально бой должен был стать титульным, но перед поединком бразилец не смог уложиться в вес и лишился чемпионского пояса в легком весе. Титул стал вакантным, Оливейра после победы над Гэтжи стал первым претендентом на пояс.

Ислам Махачев занимает третье место в рейтинге UFC в легком весе.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
0
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