Махачев обратился к Оливейре после победы бразильца над Гэтжи

Российский боец Ислам Махачев обратился к Чарльзу Оливейре после победы бразильца над американцем Джастином Гэтжи в главном поединке турнира UFC 274.

«Поздравления, Чарльз, увидимся в Абу Даби, в бою за вакантный пояс», — написал у себя в Twitter Махачев.

Сегодня, 8 мая Оливейра победил Гэтжи удушающим приемом в первом раунде. Изначально бой должен был стать титульным, но перед поединком бразилец не смог уложиться в вес и лишился чемпионского пояса в легком весе. Титул стал вакантным, Оливейра после победы над Гэтжи стал первым претендентом на пояс.

Ислам Махачев занимает третье место в рейтинге UFC в легком весе.