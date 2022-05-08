Нурмагомедов призвал UFC провести чемпионский бой Махачев — Оливейра

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к промоушену после победы бразильца Чарльз Оливейра над американцем Джастином Гэтжи в главном поединке турнира UFC 274.

«Неужели есть более интересный бой в UFC на данный момент, чем Ислам против Чарльза. Просто сведите этих бойцов в Абу-Даби 22 октября. Пусть определится неоспоримый чемпион», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Оливейра выиграл удушающим приемом в первом раунде. 32-летний бразилец не смог сделать вес перед поединком, превысив норму на 200 грамм. Из-за этого боец лишился титула чемпиона UFC в легком весе. Несмотря на то, что он победил 33-летнего Гэтжи, чемпионский пояс стал вакантным.