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Сегодня, 11:36

Джон Джонс ведет переговоры с UFC. Он планирует вернуться 10 декабря на UFC 282

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (26-1) все еще надеется выступить 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Он ведет переговоры с UFC. В качестве соперника Джонсу обсуждается действующий чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3), однако матчмейкеры лиги не уверены, что камерунец будет готов выступить в декабре. Об этом сообщил Ариэль Хельвани на The MMA Hour.

Если переговоры сорвутся, то Джонс вернется в октагон на UFC 285 в марте 2023 года в бою против бывшего чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4).

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.

Джон Джонс
UFC
ММА
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