Президент UFC Дана Уайт в Twitter сообщил, что турнир UFC 261 пройдет 24 апреля в Джексонвилле (Флорида, США). Главным поединком станет повторный бой Камару Усмана и Хорхе Масвидаля. Также Уайт заявил, что турнир пройдет со зрителями без каких-либо ограничений по численности.

По словам главы организации, в этот вечер пройдут три титульных боя. Кроме главного поединка, Валентина Шевченко сразится с Джессикой Андраде, а Чжан Вэйли будет противостоять Роуз Намаюнас.

11 июля 2020 года Камару Усман победил Хорхе Масивдаля единогласным решением судей на турнире UFC 251.