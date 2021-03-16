Бой Усман — Масвидаль возглавит UFC 261, турнир пройдет со зрителями без ограничений
04:13
Президент UFC Дана Уайт в Twitter сообщил, что турнир UFC 261 пройдет 24 апреля в Джексонвилле (Флорида, США). Главным поединком станет повторный бой Камару Усмана и Хорхе Масвидаля. Также Уайт заявил, что турнир пройдет со зрителями без каких-либо ограничений по численности.
WE ARE BACK!!!#UFC261 April 24th. Jacksonville, FL. FULL CROWD. pic.twitter.com/5dy7wb4OWE— danawhite (@danawhite) March 16, 2021
По словам главы организации, в этот вечер пройдут три титульных боя. Кроме главного поединка, Валентина Шевченко сразится с Джессикой Андраде, а Чжан Вэйли будет противостоять Роуз Намаюнас.
11 июля 2020 года Камару Усман победил Хорхе Масивдаля единогласным решением судей на турнире UFC 251.
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