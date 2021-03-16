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Бой Усман — Масвидаль возглавит UFC 261, турнир пройдет со зрителями без ограничений

04:13
Камару Усман. Фото UFC.
Камару Усман. Фото UFC.
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Президент UFC Дана Уайт в Twitter сообщил, что турнир UFC 261 пройдет 24 апреля в Джексонвилле (Флорида, США). Главным поединком станет повторный бой Камару Усмана и Хорхе Масвидаля. Также Уайт заявил, что турнир пройдет со зрителями без каких-либо ограничений по численности.

По словам главы организации, в этот вечер пройдут три титульных боя. Кроме главного поединка, Валентина Шевченко сразится с Джессикой Андраде, а Чжан Вэйли будет противостоять Роуз Намаюнас.

11 июля 2020 года Камару Усман победил Хорхе Масивдаля единогласным решением судей на турнире UFC 251.

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