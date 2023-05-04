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Сегодня, 11:38

Шишков: «У RCC очень здравый владелец. Он может привезти в Россию и Мейвезера с Макгрегором»

Виталий Косик
Корреспондент
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Боец кулачной организации TopDog Евгений Шишков высказался о российском промоушене RCC.

«У них очень здравый инвестор, спонсор и владелец. У человека миллиарды, есть хорошие финансовые возможности. У него хватит денег, чтобы привезти в Россию Флойда Мейвезера с Конором Макгрегором. И поставить Флойда против Регбиста, а Конора против Сульянова. И на все ему хватит, я серьезно говорю. Надеюсь, что эта тема не загнется и будет только развиваться», — приводит слова Шишкова «Чемпионат».

Следующий турнир RCC по смешанным единоборствам пройдет 13 мая в Екатеринбурге.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5091149-shishkov-u-rcc-ochen-zdravyj-vladelec-on-mozhet-privezti-v-rossiyu-i-mejvezera-s-makgregorom.html
ММА
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