Джастин Гэтжи раскритиковал Пэдди Пимблетта
Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (23-4) прокомментировал видео, на котором Пэдди Пимблетт (20-3), уходя с октагона на UFC 282, обращается к Дане Уайту и просит у него бонус в размере 50 тысяч долларов за «Бой вечера».
«Бой вечера? Такое выступление не достойно бонуса», — написал Гэтжи в Twitter.
«Как грустно видеть бойца, выпрашивающего 50 тысяч долларов у парня, который зарабатывает на бойцах сотни миллионов долларов в год», — ответил блогер и боксер Джейк Пол.
Пимблетт победил Джареда Гордона (19-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.
Новости