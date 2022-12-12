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12 декабря, 14:19

Джастин Гэтжи раскритиковал Пэдди Пимблетта

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (23-4) прокомментировал видео, на котором Пэдди Пимблетт (20-3), уходя с октагона на UFC 282, обращается к Дане Уайту и просит у него бонус в размере 50 тысяч долларов за «Бой вечера».

«Бой вечера? Такое выступление не достойно бонуса», — написал Гэтжи в Twitter.

«Как грустно видеть бойца, выпрашивающего 50 тысяч долларов у парня, который зарабатывает на бойцах сотни миллионов долларов в год», — ответил блогер и боксер Джейк Пол.
Пимблетт победил Джареда Гордона (19-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.
Дана Уайт
Джастин Гейджи
Джейк Пол
UFC
ММА
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