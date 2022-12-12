Джастин Гэтжи раскритиковал Пэдди Пимблетта

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (23-4) прокомментировал видео, на котором Пэдди Пимблетт (20-3), уходя с октагона на UFC 282, обращается к Дане Уайту и просит у него бонус в размере 50 тысяч долларов за «Бой вечера».

«Бой вечера? Такое выступление не достойно бонуса», — написал Гэтжи в Twitter.

«Как грустно видеть бойца, выпрашивающего 50 тысяч долларов у парня, который зарабатывает на бойцах сотни миллионов долларов в год», — ответил блогер и боксер Джейк Пол.