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Нейт Диас подерется с Джейком Полом по правилам бокса 5 августа

Давид Хачатрян
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Нейт Диас.
Фото Соцсети

Экс-боец UFC Нейт Диас проведет первый бой с момента ухода из UFC в конце прошлого года. Соперником Диаса станет блогер и боксер Джейк Пол. Поединок пройдет по правилам профессионального бокса в полутяжелой весовой категории 5 августа на DAZN. Об этом сообщили бойцы в соцсетях.

Диас покинул UFC после 15 лет выступлений в компании. В последнем поединке он одолел другого ветерана Тони Фергюсона (25-8) 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Пол проиграл Томми Фьюри раздельным решением судей (74-75, 76-73, 76-73). Бой состоялся 26 февраля в Саудовской Аравии.

Нейт Диас
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