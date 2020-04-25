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Харитонов назвал Лукашенко самым адекватным экспертом по коронавирусу

20:46
Александр Лукашенко. Фото Reuters
Александр Лукашенко. Фото Reuters

Боец MMA Сергей Харитонов назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко самым адекватным экспертом по коронавирусу в мире. Спортсмен выложил в Instagram видео, на котором Лукашенко назвал коронавирус «психозом» и заявил, что от паники пострадать можно больше, чем от вируса.

«Самый адекватный эксперт по коронавирусу на этой планете! Александр Григорьевич Лукашенко! Браво!» — написал Харитонов.

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Публикация от Sergey Kharitonov (@kharitonovmma)

По последним данным Worldometers, в мире выявлено 2 890 892 случая заражения коронавирусом. 201 501 человек умер, 824 845 выздоровели. В Белоруссии зарегистрировано 9 590 случаев заражения, 67 человек умерли, 1573 вылечились.

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