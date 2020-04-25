Харитонов назвал Лукашенко самым адекватным экспертом по коронавирусу
Боец MMA Сергей Харитонов назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко самым адекватным экспертом по коронавирусу в мире. Спортсмен выложил в Instagram видео, на котором Лукашенко назвал коронавирус «психозом» и заявил, что от паники пострадать можно больше, чем от вируса.
«Самый адекватный эксперт по коронавирусу на этой планете! Александр Григорьевич Лукашенко! Браво!» — написал Харитонов.
Самый адекватный эксперт по коронавирусу на этой планете!!! Александр Григорьевич Лукашенко Браво!!! @bellatormma @ufc @bellatorkb @ufceurope @m1global @zharafight #bottlecapchallenge #камчатка #коронавирус #coronavirusitaly #corona #coronavirusitalianews #хабаровск#екатеринбург#спорт#подготовка#сборы#америка#россия#европа#украина#казахстан#беллорусия#минск#команда#Тольковперединешагуназад#самбо#дзюдо#армейскийрукопашныйбой#универсальныйбой#бокс#кикбоксинг#грекоримскаяборьба#вольнаяборьба#слававдв#победа2020
По последним данным Worldometers, в мире выявлено 2 890 892 случая заражения коронавирусом. 201 501 человек умер, 824 845 выздоровели. В Белоруссии зарегистрировано 9 590 случаев заражения, 67 человек умерли, 1573 вылечились.