Харитонов назвал Лукашенко самым адекватным экспертом по коронавирусу

Боец MMA Сергей Харитонов назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко самым адекватным экспертом по коронавирусу в мире. Спортсмен выложил в Instagram видео, на котором Лукашенко назвал коронавирус «психозом» и заявил, что от паники пострадать можно больше, чем от вируса.

«Самый адекватный эксперт по коронавирусу на этой планете! Александр Григорьевич Лукашенко! Браво!» — написал Харитонов.

По последним данным Worldometers, в мире выявлено 2 890 892 случая заражения коронавирусом. 201 501 человек умер, 824 845 выздоровели. В Белоруссии зарегистрировано 9 590 случаев заражения, 67 человек умерли, 1573 вылечились.