Жена Фьюри подтвердила, что Тайсон вернется в ринг только ради боя с победителем поединка Усика и Джошуа

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) вернется в ринг только ради объединительного боя с победителем поединка Александра Усика (19-0) и Энтони Джошуа (26-2). Об этом сообщила жена Фьюри Пэрис.

«Я хочу, чтобы он завершил карьеру, — сказала Пэрис в интервью BT Sport. — Ему больше нечего доказывать. Если бы у него остались незавершенные дела, я бы сказала: «Да, Тайсон, ты должен сделать это». Но ему больше нечего доказывать. Он действительно хочет уйти. Тайсон не будет продолжать карьеру только ради денег и славы. Сегодня он самый известный человек на планете. В глубине души я понимаю, что Тайсон вернется в бокс только ради объединительного боя».

Усик и Джошуа проведут бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе в мае.

Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.