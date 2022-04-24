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Сегодня, 11:20

Жена Фьюри подтвердила, что Тайсон вернется в ринг только ради боя с победителем поединка Усика и Джошуа

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) вернется в ринг только ради объединительного боя с победителем поединка Александра Усика (19-0) и Энтони Джошуа (26-2). Об этом сообщила жена Фьюри Пэрис.

«Я хочу, чтобы он завершил карьеру, — сказала Пэрис в интервью BT Sport. — Ему больше нечего доказывать. Если бы у него остались незавершенные дела, я бы сказала: «Да, Тайсон, ты должен сделать это». Но ему больше нечего доказывать. Он действительно хочет уйти. Тайсон не будет продолжать карьеру только ради денег и славы. Сегодня он самый известный человек на планете. В глубине души я понимаю, что Тайсон вернется в бокс только ради объединительного боя».

Усик и Джошуа проведут бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе в мае.

Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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