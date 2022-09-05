Хамзат Чимаев: «Я никогда не проигрывал в уличных драках»

Боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев в интервью ESPN рассказал об опыте уличных драк.

— Если Диас даст вам пощечину в бою, а потом что-то скажет, то вы, сделав уроки из боя с Гилбертом, останетесь верным геймплану или вы просто такой боец, что всегда можете выбросить план?

— Всю мою жизнь я дрался на улице. Там ты говоришь с кем-то о себе, о разных вещах. Я никогда не проигрывал на улице. Да, меня били толпой, но я никогда не сдавался и всегда выигрывал драки на улице. И сейчас все будет то же самое. Даже если я буду один против всей его команды, они дадут заднюю, но не я.

Поединок Чимаева и Диаса станет главным событием вечера на UFC 279 в Лас-Вегасе. Турнир пройдет в ночь на 11 сентября.