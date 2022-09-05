Хамзат Чимаев: «Может, переведу Диаса и дам ему 100 пощечин, поставлю рекорд»

Боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев в интервью ESPN рассказал, какой будет его реакция, если Нейт Диас в бою даст ему фирменную пощечину.

— Что если в первые 30 секунд боя Нейт даст вам пощечину?

— Я дам в ответ. Это бой, все может случиться. Может, я поставлю рекорд по пощечинам, переведу его, повяжу руку, и пощечина, пощечина, пощечина. Сто пощечин за минуту (смеется).

Поединок Чимаева и Диаса станет главным событием вечера на UFC 279 в Лас-Вегасе. Турнир пройдет в ночь на 11 сентября.