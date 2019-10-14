Хабиб рассказал, что Фергюсон может стать его следующим соперником

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, что может провести бой с Тони Фергюсоном.

— Скорее всего, Тони Фергюсон станет моим следующим соперником, потому что других больше нет, — сказал Хабиб в интервью YouTube-каналу Netcast Zone . — Тони заслуживает этого, мы должны подраться. После него я могу подраться с Жоржем Сен-Пьером, но я не буду подниматься в полусредний вес. Я хочу остаться в своем весе, защищать свой титул и стать лучшим легковесом в истории и одним из лучших бойцов всех времен.

Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз отметил, что в стане россиянина рассматривают вариант с проведением боя против Фергюсона весной 2020 года. Президент UFC Дана Уайт также давал понять, что наиболее вероятным оппонентом россиянина в следующем бою станет американец.