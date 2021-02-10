Хабиб назвал даты боев своих братьев в UFC и Bellator

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал журналистам, когда ближайшие бои проведут его троюродные братья — Абубакар, Умар и Усман Нурмагомедовы.

— Основной костяк вашей команды находится в Лас-Вегасе. Вы не с ними, а заняты делами лиги...

— Да. Они уже подкалывают. Говорят: «Что же ты такой занятой, Абдулманапович» — по отчеству аж. «Давай, прилетай, ты чем там». Я в конце месяца там буду. Весь март, скорее всего, там проведу: 6 марта в UFC дерется Ислам (Махачев), 13 марта — Зуба (Зубайра Тухугов), 27-го дерется Абубакар (Нурмагомедов), Умар (Нурмагомедов) тоже дерется, скорее всего. И 2 апреля на турнире Bellator в Коннектикуте выступит Усман (Нурмагомедов). Март месяц будет серьезным, а также начало апреля. И я там проведу все это время.

(Ислам Бабаджанов)

Полная версия интервью с Хабибом Нурмагомедовым опубликована на «СЭ»