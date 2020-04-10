Хабиб отреагировал на перенос UFC 249

Российский боец Хабиб Нурмагомедов в Instagram отреагировал на перенос турнира UFC 249, который должен был пройти 18 апреля. После объявления о переносе он выложил в историях фрагмент из интервью главы UFC Даны Уайта, а также опубликовал цитату из Корана.

«Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! — Всегда полагайтесь на Аллаха», — написал Хабиб.

Центральным событием UFC 249 должен был стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, но действующий чемпион, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Российского бойца заменили на Джастина Гэтжи и планировали провести турнир на закрытом острове.

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