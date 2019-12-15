Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсон будет под нами»

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов ответил на вопросы подростков на мероприятии, посвященному молодежной акции «Начни с себя, измени мир!»

Ряд вопросов были посвящены ближайшему бою Нурмагомедова — против американца Тони Фергюсона, который пройдет в Нью-Йорке 18 апреля.

— Скоро будет бой с Тони Фергюсоном. Как будете готовиться? Будут универсальные тренировки, или будете действовать под него?

— Точно не буду под него подстраиваться. Скорее всего, он будет под нами. (Смех в зале). Сейчас я тренируюсь каждый день, провожу в зале. Куда бы не полетел, где бы не находился. Но пока не хочу давать большие нагрузки, когда до боя — четыре месяца. Потому что можно перезагрузиться. 100 дней тяжелых нагрузок хватит.

31-летний Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, победив в каждом. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед, 3 поражения. Оба бойца идут на серии из 12 побед подряд в UFC. (Илья Андреев)