Хабиб готов выйти на бой с Макгрегором за 100 миллионов долларов

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов пойти на реванш с ирландцем Конором Макгрегором за 100 миллионов долларов. Об этом сообщил отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов.

— Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов, — цитирует РИА Новости Абдулманап Нурмагомедов. - На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дэйна Уайт захочет организовать (бой с таким гонораром), раз ему нужен этот бой.