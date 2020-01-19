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Хабиб готов выйти на бой с Макгрегором за 100 миллионов долларов

15:15
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Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов пойти на реванш с ирландцем Конором Макгрегором за 100 миллионов долларов. Об этом сообщил отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов.

— Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов, — цитирует РИА Новости Абдулманап Нурмагомедов. - На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дэйна Уайт захочет организовать (бой с таким гонораром), раз ему нужен этот бой.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200119/1563596780.html

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