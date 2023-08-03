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Бархударян проведет поединок против Шульского в сентябре

Ана Горшкова
Корреспондент
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Павел Шульский и Давид Бархударян.
Фото Пресс-служба лиги «Наше Дело»

Боец ММА Давид Бархударян проведет бой против боксера тяжеловеса Павла Шульского. Бой пройдет в формате 3 раундов в ММА-перчатках.

Поединок состоится на турнире лиги «Наше Дело» в сентябре.

Шульский профессиональный боксер и экс-чемпион лиги «Наше Дело» в супертяжелом весе. Он шесть раз становился чемпионом Северо-Кавказского федерального округа по боксу, и провел 15 поединков в различных промоушенах.

Последний поединок Шульский провел в апреле против Дамила Шарафутдинова. Противостояние завершилось в пользу Дамила единогласным решением судей.

На счету Бархударяна 15 побед и 5 поражений по правилам ММА. Свой последний бой он провел в марте этого года на турнире «Нашего Дела» тоже против Шарафутдинова. Этот поединок завершился в пользу Дамила техническим нокаутом в третьем раунде.

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