Алоян предположил, что Дацику может прилететь крепкий удар от Томпсона

Российский боец ММА Вячеслав Дацик может пропустить неожиданный удар от британца Оли Томпсона, считает российский боксер Михаил Алоян.

«Я думаю, крепкий удар может прилететь в нужное место — в эту черепушку. И там покажется сразу его уязвимое место. Поэтому, думаю, тут уже кто будет более профессионально подготовлен к этому», — приводит слова Алояна РЕН ТВ.

Он назвал Дацика своеобразным и порой весьма необдуманным бойцом.

«Действия — агрессивные, насколько я помню его бои. А вот его соперника, к сожалению, не знаю. Но если он точно попадет, то навстречу можно будет неплохо пропустить Дацику», — заключил Алоян.

Бой Дацика и Томпсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.