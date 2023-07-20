Василевский: «Думаю, что если Чимаев победит Косту, ему дадут титульник»

Российский боец Вячеслав Василевский поделился мыслями о противостоянии Хамзата Чимаева и Паоло Косты.

«Думаю, что если Чимаев победит Косту, ему точно дадут титульник, потому что он давно на слуху и многих побил уверенно. Думаю, что у бразильца не хватит уровня борьбы, чтобы остановить Хамзата. В стойке Коста хорош, может попасть, но борьбы ему как раз не хватает. В этом плане хорошей проверкой стал бы Колби Ковингтон, но Хамзат перешел в средний вес. У Колби сильная борьба, он хорошо дышит и мог бы противостоять напору Чимаева. Коста двухлетней давности был бы гораздо опаснее и, наверное, побил бы Чимаева, но сейчас я их шансы оцениваю как 60 на 40 в пользу Хамзата», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.ru.

Бой между Чимаевым и Костой пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Чимаев провел 12 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы. На счету бразильца 14 побед и 2 поражения.