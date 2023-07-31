UFC: турниры в августе 2023 — даты и главные бои
В августе состоятся четыре турнира под эгидой UFC. В одном из них примет участие российский боец Денис Тюлюлин. Также нас ожидает титульный поединок в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли.
UFC on ESPN 50
Дата: 5 августа 2023
Место: Нэшвилл (штат Теннесси, США), Bridgestone Arena
Основной кард
Легчайший вес: Кори Сэндхаген — Роб Фонт
Женщины, первый наилегчайший вес: Джессика Андраде — Татьяна Суарез
Трансляции: следить за турниром можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Время начала основного карда — 04.00 (по московскому времени).
UFC on ESPN 51
Дата: 12 августа 2023
Место: Энтерпрайз (Лас-Вегас, штат Невада, США), спортивный комплекс"UFC Apex
Основной кард
Полусредний вес: Висенте Люке — Рафаэл Дос Аньос
Полулегкий вес: Каб Суонсон — Хаким Даводу
Полутяжелый вес: Халил Роунтри — Крис Докос
Трансляции: следить за турниром можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Время начала основного карда — 05.00 (по московскому времени).
UFC 292
Дата: 19 августа 2023
Место: Бостон (штат Массачусетс, США), спортивная арена TD Garden
Основной кард
Легчайший вес (титульный бой): Алджамейн Стерлинг — Шон О'Мэлли
Женщины, первый наилегчайший вес, титульный бой: Вейли Жан — Аманда Лемос
Также в рамках турнира UFC 292 российский средневес UFC Денис Тюлюлин (рекорд в ММА — 10-7) проведет четвертый бой в UFC против 31-летнего бразильца Грегори Родригеса (13-5).
Трансляции: следить за турниром можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Время начала основного карда — 04.00 (по московскому времени).
UFC Fight Night 225
Дата: 26 августа 2023
Место: Калланг (Сингапур), стадион Singapore Indoor
Основной кард
Полулегкий вес: Макс Холлоуэй — Чан Сун Чжун
Женщины, наилегчайший вес: Таила Сантос — Эрин Блэнчфилд
Полутяжелый вес: Энтони Смит — Райан Спэнн
Полулегкий вес: Гига Чикадзе — Алекс Касерес
Трансляции: следить за турниром можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Время начала основного карда — 03.00 (по московскому времени).
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