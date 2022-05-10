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Сегодня, 17:07

Генри Сехудо: «Сауль Альварес проиграл Головкину в первом поединке»

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) после поражения от чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) может сделать работу над ошибками и победить россиянина в матче-реванше.

«Я уверен, что Канело проиграл Головкину в их первом поединке. Судьи нарисовали там ничью, — сказал Сехудо в интервью YouTube-каналу The Triple C & Schmo Show. — Однако во втором бою Канело вернулся и победил Головкина. Этим я хочу сказать, что у Канело есть возможность внести коррективы, сделать работу над ошибками и найти верный геймплан, который поможет ему победить Бивола. Я все еще верю в него. Он вернется и вновь сразиться с Биволом».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 7 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе (США).

Генри Сехудо
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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