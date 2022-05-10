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Сегодня, 16:44

Генри Сехудо: «Оливейра очень большой для легкого дивизиона»

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что бразильский боец Чарльз Оливейра (33-8) проведет в легком дивизионе один-два поединка, после чего поднимется в полусредний вес.

«Думаю, что Чарльз очень большой парень для легкого дивизиона, — сказал бразилец в интервью YouTube-каналу The Triple C & Schmo Show. — Мне кажется, что он проведет в легком весе 1-2 боя, после чего поднимется в полусредний. Его организм больше не готов гонять столько веса. Неважно, насколько хороша твоя диета, это просто тяжело. Когда ты становишься старше, ты хочешь еще больше наслаждаться спортом. Именно по этой причине я хочу подняться в полулегкий вес».

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде 8 мая на UFC 274 в Финиксе (США). Бразилец не получил титул чемпиона из-за того, что провалил взвешивание накануне турнира.

Генри Сехудо
Чарльз Оливейра
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