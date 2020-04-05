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Гамзатов не примет участия в турнире ESPN+ 31

09:12
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Российский боец UFC Шамиль Гамзатов, выступающий в полутяжелом весе, не примет участия в турнире ESPN+ 31, который состоится 25 апреля в американском Линкольне (Небраска). Как сообщает MMAJunkie, Гамзатов вынужден был отказаться от участия в турнире из-за ограничений на перемещение, которые введены из-за пандемии коронавируса.

29-летний Гамзатов дебютировал в UFC в ноябре 2019 года, одержав победу над Клидсоном Абреу. Также на его счету 14 побед и ни единого поражения в других поединках ММА. В Линкольне он должен был драться с Овенсом Сен Пре, на счету которого 13 побед и восемь поражений в UFC.

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