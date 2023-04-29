Галиев рассказал, как ему удается выступать на высоком уровне в 47 лет

47-летний российский боец, выступающий в легком дивизионе лиги АСА, Венер Галиев рассказал, как ему удается выступать на высоком уровне в таком возрасте.

«Я сравниваю свое состояние, когда работаю, и мне кажется, что особых изменений нет. Я какой был, такой и есть. Даже техника ничуть не изменилась. Я на тренировках отрабатываю практически одни и те же элементы. Мне кажется, все осталось так же. В чем секрет долголетия? Во-первых, я получаю большое удовольствие от того, чем занимаюсь. Хожу на работу практически как на праздник. Мне кажется, главное получать от этого всего удовольствие и иметь надежный тыл дома. Больше ничего не нужно. Особых секретов нет», — приводит слова Галиева MMA.Metaratings.ru.

28 апреля на турнире АСА 156 в Москве Венер Галиев одержал вторую победу подряд, победив техническим нокаутом в первом раунде живущего в США грузина Левана Макашвили.