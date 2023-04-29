Кудряшов заявил, что анонс его следующего боя будет громким

Российский боксер-тяжеловес Дмитрий Кудряшов прокомментировал свою победу над американцем Сэмом Шьюмейкером и анонсировал следующий бой.

«Каждый соперник боксирует настолько, насколько позволяет противник. Я был в очень хорошей форме. Поэтому Шьюмейкеру тяжело было. Круто получилось. С правой навстречу. Классика бокса. Шьюмейкеру я не оставил шансов даже в Mortal Kombat на игровой приставке. У него не было вариантов. Сейчас жду громкий анонс для следующего боя. Объективно не могу говорить, потому что подписание не состоялось. Но будет интересно. Будет тяжелый вес, будет имя, и это не российский соперник», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, 27 апреля во Владикавказе 37-летний Кудряшов нокаутировал в первом раунде Сэма Шьюмейкера в рамках главного события турнира Pravda. На счету Кудряшова 26 побед (25 нокаутом) и шесть поражений. В активе 38-летнего Шьюмейкера пять побед и два поражения.