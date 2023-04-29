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29 апреля, 12:04

Гончаров назвал антисанитарию главной проблемой Таиланда

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец легкого веса, выступающий за клуб «Рать», Андрей Гончаров поделился впечатлениями от тренировок в Таиланде и рассказал об их плюсах и минусах.

«Я не живу постоянно в Таиланде и только приезжаю на сборы. В этот раз провел там 50 дней и был еще 28 дней до пандемии. Там есть свои плюсы и минусы. Туда приезжает много спарринг-партнеров и набираешься опыта в работе со многими профессиональными боксерами. В ударке я там поработал очень неплохо, поэтому был уверен в себе. Но есть в этом и минусы. Например, антисанитария в Таиланде. В этом плане условия там хромают и нельзя сильно нагружаться, потому что может упасть иммунитет и всякое может случиться», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

28 апреля на турнире АСА 156 в Москве Гончаров провел последний бой по контракту с лигой АСА и стал свободным агентом. В дебютном поединке в легком весе он победил бразильца Фелепе Фроэса техническим нокаутом в первом раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/andrei-goncharov-glavnyi-minus-v-tailande-antisanitariya-247082/
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