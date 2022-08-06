Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал победу Вячеслава Дацика над Джеффом Монсоном на турнире по правилам ММА «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«На самом деле, не знал, что бой будет состоять из трех раундов по две минуты. Тогда бы я ожидал, что он закончится решением судей. Монсон хорошо перевел и, в принципе, Слава додержал, хотя чего там держать с такой массой. Это же не пять минут держать. Победа Дацика была понятная изначально. Если честно, я не верил в Монсона. Если бы были полноценные три раунда по пять минут, то его шансы возрастали бы. А так, как он мог выиграть у Славы в стойке? Это не его конек», — сказал Шлеменко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

На счету 42-летнего Дацика в ММА теперь 14 побед при 16 поражениях. Ранее он проводил профессиональные поединки по тайскому боксу, кикбоксингу, боксу и в боях на голых кулаках.