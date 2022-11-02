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Сегодня, 15:47

Фрэнки Эдгар рассказал, почему завершает карьеру

Микеле Антонов
Корреспондент
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41-летний бывший чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар (24-10) рассказал, что его предстоящий поединок против Криса Гутиерреса (18-4) станет последним в карьере.

«Мне не понравилось, как прошли мои последние бои, — сказал Эдгар в интервью MMA Fighting. — Мое тело стареет, хоть я и чувствую себя великолепно. Я понимаю, что не могу выступать вечно. Я мог бы драться еще пару лет, но пора переходить к следующей главе моей жизни. Я был эгоистичен, ведь мне нужно посвятить себя своей семье и детям. Они хотят, чтобы я был рядом».

Эдгар встретится с Гутиерресом 12 ноября на UFC 281 в Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

UFC
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