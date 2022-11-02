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Чейл Соннен: «12 ноября чемпион UFC подерется с чемпионом Bellator»

Чейл Соннен заявил, что 12 ноября чемпион UFC подерется с чемпионом Bellator
Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что предстоящий поединок Дастина Порье (28-7) и Майкла Чендлера (23-7) — это долгожданный поединок бывших чемпионов двух сильнейших лиг мира.

«Эти двое [Порье и Чендлер] подерутся, — начал Соннен на своем YouTube-канале. — Эти двое долгое время были главными претендентами. Эти двое владели титулами чемпиона мира. Мы много лет говорим о совместном турнире UFC и Bellator, но сейчас это близко как никогда. [Бывший] чемпион UFC подерется с [бывшим] чемпионом Bellator».

Порье и Чендлер встретятся 12 ноября на UFC 281 в Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

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